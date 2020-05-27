Нафта дешевшає на тлі напруженості між США і Китаєм

Ціни на нафту знижуються в ході торгів в середу в зв'язку з посиленням геополітичної напруженості і оновленими побоюваннями з приводу відновлення попиту.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:03 за Києвом становить $ 35,62 за барель, що на $ 0,55 (1,52%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на $ 0,43 (1,25%) - до $ 33,92 за барель.

Напередодні нафтові ф'ючерси подорожчали до 10-тижневого максимуму на тлі надій на те, що подальше відкриття економік світу поверне наповнений нафтовий ринок в стан рівноваги в найближчі тижні, пише S & P Global Platts.

"Оптимізм на ринках на початку тижня, підтримуваний надіями на відкриття економік, по всій видимості, змінюється в середині тижня на тлі новин про зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм", - зазначає Цзінь Пан з IG Markets.

Вашингтон може прийняти чергові заходи щодо Китаю у зв'язку з Гонконгом до кінця цього тижня, сказав президент США Дональд Трамп.

Минулого тижня влада Китаю заявила про намір прийняти законопроєкт, що створює "механізм правозастосування для забезпечення національної безпеки" в Гонконзі.