Кабмін зробив крок до можливих поставок скрапленого газу з США

Кабінет міністрів схвалив проєкт меморандуму про співпрацю між американської компанією Louisiana natural gas Exports та урядом, який передбачає вивчення можливостей постачання скрапленого газу з США.

Відповідне рішення прийняли з одноденним доопрацюванням на засідання уряду 27 травня.

Згідно документу, який опублікував нардеп Олексій Гончаренко, загальний термін проєкту триватиме щонайменше 20 років. Річний обсяг поставок скрапленого газу з США становите 5,5 мільярда кубометрів. Ціна буде визначатися відповідно до ринку Henry Hub

Також меморандум передбачає розвиток газової інфраструктури на кордоні України з Польщею. Такий проєкт може бути частково профінансований урядами США та ЄС.

"Меморандум не створює юридичних зобов'язань і є лише декларацією про наміри", - йдеться у документі.

Нагадуємо:

У березні заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Костянтин Чижик заявляв, що уряди США і України домовилися про постачання в Україну скрапленого газу через термінали в Польщі в обсязі 6-8 мільярдів кубометрів щорічно з подальшим його транспортуванням до європейських країн через хаб на базі українських підземних сховищ.

"Ми вже підписали лист про наміри (LOI) з американською компанією Louisiana natural gas Exports, Inc. Більш того, вони готові були підписати меморандум з конкретними цифрами і зобов'язаннями, але нам чисто юридично потрібен певний час на відпрацювання всіх питань, щоб уповноважити відповідні органи на підписання такого контракту", - сказав він.

За його прогнозами, для запуску цього проєкту в повному обсязі необхідно від двох до трьох років.

"Зараз польський маршрут дозволяє транспортувати до 2 млрд куб. м газу. Необхідна реконструкція та продовження газопроводу з польської сторони. Також в її планах будівництво нового LNG-терміналу", - пояснив заступник міністра.

Економічна правда





