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Кабмін пропонує нульове ввізне мито на комплектуючі для військового призначення

Середа, 27 травня 2020, 12:54
 

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується встановити нульове ввізне мито на комплектуючі, необхідні для виробництва, експлуатації і ремонту продукції військового призначення.

Про це на засіданні уряду 27 травня заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"На виконання рішень РНБО і президента ми пропонуємо парламентаріям законопроект, який дозволить позбавити від мита матеріали, агрегати та інші комплектуючі, які використовуються при виробництві озброєння", - сказав Шмигаль.

Економічна правда

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Кабмін

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