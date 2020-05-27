Кабмін пропонує нульове ввізне мито на комплектуючі для військового призначення
Середа, 27 травня 2020, 12:54
Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується встановити нульове ввізне мито на комплектуючі, необхідні для виробництва, експлуатації і ремонту продукції військового призначення.
Про це на засіданні уряду 27 травня заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"На виконання рішень РНБО і президента ми пропонуємо парламентаріям законопроект, який дозволить позбавити від мита матеріали, агрегати та інші комплектуючі, які використовуються при виробництві озброєння", - сказав Шмигаль.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua