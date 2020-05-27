Facebook перейменував свій криптовалютний гаманець

Компанія Facebook змінила назву свого гаманця для криптовалюти - з Calibra на Novi - та доручила управління цим проєктом дочірній компанії Novi Financial.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Ми змінили ім'я на Novi, але ми не змінили свого довгострокового зобов'язання допомагати людям по всьому світу отримувати доступні фінансові послуги.

З Novi переказ коштів буде таким же простим, як і відправлення повідомлення. Ви зможете використовувати Novi як автономний додаток, а також у Messenger та WhatsApp", - йдеться у повідомленні.

Як пише TechCrunch , за допомогою цього ребрендингу Facebook намагається підкреслити, що проєкт криптовалюти Libra сам по собі не є проектом компанії, в той час як Facebook є одним з учасників асоціації Libra.

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Економічна правда