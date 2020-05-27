За прикладом Deutsche Bahn: УЗ створить компанію для управління вокзалами

Правління "Укрзалізниці" ухвалило рішення про створення 1 липня 2020 року окремої філії - "Вокзальна компанія", головна мета якої - зробити вокзали ефективними і вивести їх на беззбитковий рівень.

Про це заявив директор директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ "Укрзалізниця" Антон Саболевський.

За його словами, таке рішення викликане необхідністю удосконалення системи управління вокзалами, підвищення ефективності їхньої діяльності, зокрема за рахунок мінімізації дублюючих функцій.

"До головних цілей належить і скорочення фінансових витрат, вихід на рівень беззбитковості та згодом отримання прибутку. Досягти цього планується, зокрема, за рахунок розвитку комерційних площ", - зазначили в УЗ.

У компанії пояснили, що реорганізацію вокзального господарства планують провести у два етапи: спершу до філії будуть передані вокзали, які наразі перебувають в управлінні філії "Пасажирська компанія" (найбільші комплекси - позакласні та І класу).

На другому етапі будуть передані вокзали І—ІІІ класів, після чого, з метою оптимізації структури управління, планують визначити 14 базових вокзалів, завдяки чому планують централізувати фінансові, кадрові, юридичні та інші функції.

"Персонал для нової філії буде оформлений шляхом переводу з інших підрозділів: "Пасажирська компанія", "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд", регіональних філій", - додав Саболевськй.

За його словами, подібна система запозичена у німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, у складі якої є окрема компанія, що опікується вокзалами, - DB Netze Stations, яка за 2019 р. отримала прибуток EBITDA у розмірі 349 млн євро.

"Разом з тим за підсумками 2019 р. негативний фінансовий результат діяльності вокзалів АТ "Укрзалізниця" становив майже 800 млн грн", - додали в УЗ.

На балансі АТ "Укрзалізниця" перебувають 106 вокзалів, 75 з них - на балансі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд", 21 - філії "Пасажирська компанія", 10 - регіональних філій.

Економічна правда