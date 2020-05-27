Правління УЗ звільнило директора з розвитку бізнесу компанії

Правління "Укрзалізниці" звільнило директора з розвитку бізнесу компанії Андрія Рязанцева.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Правління АТ "Укрзалізниця" вважає, що усі співробітники компанії мають дотримуватися кодексу етики та сімейних цінностей.

Повідомляємо, що на даний момент Андрій Рязанцев не є працівником АТ "Укрзалізниця", - йдеться у заяві.

При цьому, деталей звільнення УЗ не навела.

Водночас у YouTube на каналі "Стоп Корупції" з'явилось відео, на якому чоловік, схожий на Рязанцева, дає ляпаса якійсь жінці.

При цьому сам Рязанцев у Facebook написав, що рішення про завершення роботи в УЗ прийняв самостійно та поскаржився на тиск, який на нього чинили "протягом півроку".

"Сьогодні під тиском, який я відчуваю на собі вже протягом півроку, я прийняв рішення завершити роботу в компанії Укрзалізниця. Як і на всіх попередніх місцях роботи, мені і моїй команді є чим пишатися.

Повною мірою мені довелося відчути на собі методи тиску, який чинять на людей, які працюють в інтересах компанії, а значить і держави. Нічого нового. Я проходив те ж саме у всіх держорганізаціях, де працював. Мабуть саме зараз попит на чесну роботу відсутній", - написав він.

"З огляду на те, до яких методів опустилися мої опоненти сьогодні, не хочу чекати, до чого це дійде завтра. Час дуже скоро все розставить на свої місця. Витримка - наша головна зброя", - зазначив Рязанцев.

Нагадаємо:

Рязанцев займав посаду директора з розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" з червня 2019 року. До цього він працював директором з економіки та фінансів АТ.

Економічна правда