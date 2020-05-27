В Україні запрацювали залізничні каси на вокзалах

"Укрзалізниця" 27 травня відновила роботу залізничних квиткових кас на вокзалах, продаж квитків - тільки для тих хто у масках.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції̈ між пасажирами", - повідомив в.о голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ та 9 нічних поїздів, які розпочнуть курсування з 1 червня 2020 року.

Економічна правда





