Міжбанківський день: активність виросла, гривня - ні

27 травня на міжбанківському ринку пропозиція незначно поступалося попиту, на котируваннях це позначилося зростанням долара з ранкових 26,86/26,89 гривень до 26,92/26,945 до кінця дня. НБУ участі в сесії не брав.

За даними Finance.ua незважаючи на зарахування доларової виручки за два дні (25-го травня американські банки не працювали через вихідний в США) – за фактом всю додаткову пропозицію валюти на міжбанку було "з’їдено" відкладеним попитом, адже багато клієнтів не захотіли 25 травня проводити свої операції по долару на умовах ТОМ і перенесли їх на сьогодні.

Нацбанку не було чого особливо викуповувати на міжбанку і регулятор участі в сесії не брав.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 27 травня на рівні 26,90 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,51 гривні за євро (на 26 травня - 29,31 гривні).

Економічна правда