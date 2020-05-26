Підрядник замовив "інформаційну війну" проти Укравтодору — Кубраков

В межах інформаційної кампанії проти керівника Укравтодору Олександра Кубракова хотіли "замовити" статтю на Економічній правді. За результатами дослідження Центру контент аналізу подібного роду матеріалів не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"На сторінці голови Укравтодору Олександра Кубракова та офіційній сторінці Агентства було опубліковано звернення щодо інформаційних атак на Укравтодор. Серед викладених записів була теза щодо планів Артема Гриненка (президент Всеукраїнської дорожньої асоціації - ЕП) опублікувати "вєєром" замовні статті у "серйозних виданнях", у тому числі – Цензорі та Українській правді", - йдеться у повідомленні.

"За результатами дослідження Центру контент аналізу ані Українська правда, ані Цензор.НЕТ не були серед онлайн-видань, які розповсюджували фейкові та маніпулятивні публікації, присвячені Укравтодору", - повідомили у Агентстві.

Пресслужба "Укравтодору" подякувала виданням, які дотримуються стандартів журналістики.

Нагадуємо:

Гриненко - колишній керівник Укравтодору та експомічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Артура Герасимова.

Економічна правда