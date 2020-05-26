Apple відкриває компанію в Україні — ЗМІ
Компанія Apple зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в українській юрисдикції.
Відповідний запис з'явився в державному реєстрі юросіб і фізосіб-підприємців, передає AIN.
Датою реєстрації зазначено 15 квітня 2020 року, адреса офісу - IQ Business Center, директор компанії - Роман Гуменюк. При цьому, в самому реєстрі кінцевим бенефіціаром вказана Apple Inc.
За словами одного з джерел видання, українська компанія дійсно відкривається американською Apple. Але офіційного підтвердження поки немає.
"Швидше за все, самі займатися дистрибуцією продуктів вони не будуть: це довгий складний процес. Але можуть авторизувати ще кілька інших постачальників легальної продукції в країну. Плюс - запустити більше локалізованих сервісів. У будь-якому випадку, юридична присутність - важливий знак для ринку", - вважає співрозмовник видання.
За даними AIN, оголошення про старт роботи підрозділу Apple в Україні може відбутися вже цього літа. Однак офіційно компанія поки не підтвердила свої плани працювати на українському ринку.
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