Apple відкриває компанію в Україні — ЗМІ

Компанія Apple зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в українській юрисдикції.

Відповідний запис з'явився в державному реєстрі юросіб і фізосіб-підприємців, передає AIN.

Датою реєстрації зазначено 15 квітня 2020 року, адреса офісу - IQ Business Center, директор компанії - Роман Гуменюк. При цьому, в самому реєстрі кінцевим бенефіціаром вказана Apple Inc.

За словами одного з джерел видання, українська компанія дійсно відкривається американською Apple. Але офіційного підтвердження поки немає.

"Швидше за все, самі займатися дистрибуцією продуктів вони не будуть: це довгий складний процес. Але можуть авторизувати ще кілька інших постачальників легальної продукції в країну. Плюс - запустити більше локалізованих сервісів. У будь-якому випадку, юридична присутність - важливий знак для ринку", - вважає співрозмовник видання.

За даними AIN, оголошення про старт роботи підрозділу Apple в Україні може відбутися вже цього літа. Однак офіційно компанія поки не підтвердила свої плани працювати на українському ринку.