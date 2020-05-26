Гривня слабшає другий день поспіль
Вівторок, 26 травня 2020, 19:40
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 27 травня на рівні 26,90 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,51 гривні за євро (на 26 травня - 29,31 гривні).
Нагадуємо:
26 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88 гривні за долар.
26 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 - 26,94 гривні за долар.
Економічна правда
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