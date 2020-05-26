Всі розділи
Укр / Рус

НАБУ не дало зняти арешт з мільйонів Клименка у Ліхтенштейні

Вівторок, 26 травня 2020, 19:15
 

Детективи Національного бюро надали органам Князівства Ліхтенштейн інформацію, необхідну для продовження заборони на розпорядження рахунками оточення міністра доходів і зборів часів президентства Януковича Олександра Клименка.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Вказані рахунки арештовані в межах розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього топпосадовця у завданні понад 3 млрд грн збитків державі.

За даними іноземних колег, у Ліхтенштейні на арештованих рахунках компаній, пов’язаних із ексміністром, знаходиться понад $14 млн. Заборона на розпорядження ними діє з 2017 року та продовжується щороку на підставі інформації від органу слідства.

У відомстві запевнили, що у межах розслідування НАБУ та САП вживають необхідних заходів задля збереження майна, яке після вироку суду може бути використано для відшкодування збитків, завданих незаконними діями топпосадовців часів президентства Януковича.

Нагадаємо: За даними ГПУ, екс-міністр у 2012-2013 роках, "перебуваючи у складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НАБУ Клименко

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Компанія з ОАЕ хотіла вивезти продукцію ОГХК на 80 мільйонів без оплати, втрутилось НАБУ 26 травня 2020, 15:57
Член правління УЗ Веприцький: Обшуку як такого не було 22 травня 2020, 17:27
У НАБУ пояснили, чому проводять обшуки в "Укрзалізниці" 22 травня 2020, 13:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!