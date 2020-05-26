НАБУ не дало зняти арешт з мільйонів Клименка у Ліхтенштейні

Детективи Національного бюро надали органам Князівства Ліхтенштейн інформацію, необхідну для продовження заборони на розпорядження рахунками оточення міністра доходів і зборів часів президентства Януковича Олександра Клименка.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Вказані рахунки арештовані в межах розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього топпосадовця у завданні понад 3 млрд грн збитків державі.

За даними іноземних колег, у Ліхтенштейні на арештованих рахунках компаній, пов’язаних із ексміністром, знаходиться понад $14 млн. Заборона на розпорядження ними діє з 2017 року та продовжується щороку на підставі інформації від органу слідства.

У відомстві запевнили, що у межах розслідування НАБУ та САП вживають необхідних заходів задля збереження майна, яке після вироку суду може бути використано для відшкодування збитків, завданих незаконними діями топпосадовців часів президентства Януковича.

Нагадаємо: За даними ГПУ, екс-міністр у 2012-2013 роках, "перебуваючи у складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств".