Uber визначатиме водіїв без масок через додаток

Сервіс таксі Uber запроваджує нові заходи безпеки: будуть перевіряти наявність масок на водії через додаток, а пасажирів просять сідати на задні сидіння.

Про це компанія повідомила у розсилці для українських клієнтів.

"Починаючи з сьогоднішнього дня всі користувачі та водії повинні носити маску чи пов’язку на обличчі під час поїздок з Uber. Ми також просимо вас сідати тільки позаду, щоб забезпечити більше місця між вами та вашим водієм.

Ми додаємо нову технологію перевірки обличчя, щоб підтвердити, що водії надягають маску чи пов'язку, перш ніж вони зможуть почати поїздку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що клієнт отримає сповіщення про те, що водій пройшов процедуру перевірки та може скасувати поїздку, якщо водій не має пов'язки.

Також тепер, при кожній поїздці пасажири повинні підтвердити, що використовували маски для обличчя та дезінфекції рук. Водії також повинні заповнити подібний чеклист.

Залишити скарги про проблеми зі здоров’ям та чистотою, наприклад, якщо водій не має маски для обличчі також можна буде у додатку.

Економічна правда







