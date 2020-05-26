Пилові бурі: виробництво цукру в Україні скоротиться на 15% 

Виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т, що на 15% менше ніж попереднього року, проте достатньо аби задовольнити потреби українців.

Про це повідомляється у прогнозі "Укрцукру".

"Враховуючи скорочення посівних площ і погодні умови, які можуть суттєво вплинути на врожайність, оскільки уже зараз відомо, що пилові бурі пошкодили частину посівів в Тернопільській, Харківській і Кіровоградській областях, а центральні регіони страждають від впливу шкідників, виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т.

Це більш ніж на 15% менше ніж попереднього року, проте це в повному обсязі може покрити потребу внутрішнього ринку", - пояснює аналітик НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловин.

Вплив аномальних погодних умов на стан посівів відзначають аграрії Житомирщини.

"Ми посіяли 5400 га цукрового буряку. Посівну розпочали 29 березня і за 7 днів успішно її завершили. Буряки вдало зійшли, посіви були в чудовому стані, а вже на початку травня пилові бурі видули 3300 га.

Всю площу пересіяли знову цукровими буряками, але два тижні тому бурі знову знищили 700 га посівів", - розповів керівник сировинного підрозділу Новомиргородського цукрового заводу Антон Ніколюк.

Економічна правда



