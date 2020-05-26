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Сервіс таксі Bolt залучив 109 мільйонів доларів інвестицій

Вівторок, 26 травня 2020, 15:06
 

Сервіс таксі Bolt залучив 109 млн доларів інвестицій, які використає для розширення своїх послуг у Європі та Африці.

Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що тепер вартість компанії збільшилась до 1,9 млрд доларів.

Інвестором стала компанія Naya Capital Management, заснована у Великій Британії.

Як зазначає TechCrunch, Bolt пропонує транспортні послуги у більш ніж 150 містах Європи і Африки.

Останніми місяцями компанія прискорила процес виведення на ринок сервісу доставки їжі Bolt Food - цю послугу компанія уже пропонує у 12 країнах.

Економічна правда

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