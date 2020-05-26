Сервіс таксі Bolt залучив 109 мільйонів доларів інвестицій
Вівторок, 26 травня 2020, 15:06
Сервіс таксі Bolt залучив 109 млн доларів інвестицій, які використає для розширення своїх послуг у Європі та Африці.
Про це повідомляє TechCrunch.
Зазначається, що тепер вартість компанії збільшилась до 1,9 млрд доларів.
Інвестором стала компанія Naya Capital Management, заснована у Великій Британії.
Як зазначає TechCrunch, Bolt пропонує транспортні послуги у більш ніж 150 містах Європи і Африки.
Останніми місяцями компанія прискорила процес виведення на ринок сервісу доставки їжі Bolt Food - цю послугу компанія уже пропонує у 12 країнах.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua