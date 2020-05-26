Як змінилися оплати українців під час карантину – дослідження

Під час карантину українці почали частіше платити за послуги та товари онлайн - зокрема, найбльше обіг збільшився в категоріях "Грошові перекази" (на 120%) та "Оплата штрафів" (на 82%).

Про це свідчать результати дослідження, яке провела компанія EasyPay.

"У порівнянні з січнем, лютим і першою половиною березня 2020 року, в період з 16 березня по 30 квітня різко зріс обіг в категоріях "Бюджетні платежі" - на 123%, "Кредитні організації" - на 39% і "Комунальні платежі" - на 16%.

Якщо розглядати всі категорії, а не тільки топ-10 найпопулярніших, найбільше обіг збільшився в категоріях "Грошові перекази" - на 120% (зріс середній чек і кількість транзакцій) і "Сплата штрафів" - 82%. Це очікувано: під час карантину безпечніше проводити такі платежі онлайн, а не в касі", - йдеться у повідомленні.

Водночас категорія "Нерухомість" впала на 100%. Крім цього, негативну динаміку показали галузі, які пов'язані з подорожами і розвагами: категорія "Транспортні квитки" знизилась на 90%, а "Онлайн-купони" - на 72%.

"Серед усіх категорій в терміналах найбільше зросла "Оплата штрафів" - на 70%. У більшості сфер показники знизилися: на 100% в категорії "Блокчейн", на 97% - "Готелі", на 96% - "Онлайн-купони", на 85% - "Бюджетні платежі", - додали в EasyPay.

Зазначається, що українці переважно оплачують мобільний зв'язок через термінали - 4 млн офлайн-транзацій проти 1,2 млн онлайн-платежів, таке ж співвідношення було і до запровадження карантину.

"Але все ж помітний загальне зростання інтересу до онлайну. Так, для онлайн-оплат кількість транзакцій зросла в 18-ти категоріях, а для оплат через термінали - тільки в 5-ти.

Середній чек активніше виріс у офлайн-платежів: позитивна динаміка відзначається в 23 категоріях оплат через термінали проти 16 категорій онлайн-оплат", - йдеться у дослідженні.

Економічна правда