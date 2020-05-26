Уряд направив півмільярда на погашення заборгованості перед аграріями

Кабінет міністрів направив 555 мільйонів гривень на погашення заборгованості перед аграріями, які придбали техніку та обладнання у жовтні-листопаді 2019 року. За держпрограмою аграріям компенсовують часткову вартість придбаної вітчизняної техніки.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Всього сума заборгованості за цією програмою складала 564 млн грн, останні 9 млн грн буде затверджено до сплати найближчим часом.

Кошти отримають 4 102 аграрія, які за вказаний період придбали 14 756 одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2,7 млрд грн.

"Для Уряду є вкрай важливим продовження фінансування програми по техніці, адже за роки своєї реалізації вона демонструє позитивні економічні ефекти. Так, число виробників сільгосптехніки з належним рівнем локалізації зросло до 4,5 рази, що сприяло розширенню кількості робочих місць щонайменше на 5 000 тис.", - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

Повідомляється, що за результатами програми відсоток вітчизняної техніки на ринку сільгосптехніки та обладнання в зріс до 33% у 2019 р. із 15,2% у 2017 р. Також номенклатура української техніки розширилась із 792 найменувань у 2017 році до 12 542.

Очікується, що у цьому році реалізація української техніки виросте на 15%, а податки та збори від учасників програми та суміжних виробництв становитимуть близько 2,34 млрд. грн., із яких більше 550 млн. грн. – податки на фонд оплати праці.

Економічна правда