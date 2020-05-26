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TikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додатку

Вівторок, 26 травня 2020, 12:01
 

TikTok і його китайський клон Douyin зайняли в квітні перше місце по покупкам всередині додатків, згідно з даними Sensor Tower, які не враховують ігри і рекламу.

Про це повідомляє Bloomberg.

На покупках у додатках, показники TikTok і Douyin за місяць збільшилися в десять разів до 78 мільйонів доларів, випередивши YouTube, Tinder і Netflix, які роблять ставку на платні підписки.

На другому місці в рейтингу опинився YouTube, виручка якого склала майже 76 млн доларів США. У першу п'ятірку також увійшли Tinder, Disney + і відеосервіс Tencent Video.

У Douyin користувач через внутрішню валюту може підтримувати авторів вподобаного контенту

Економічна правда

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