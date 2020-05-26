Робоча група підтримки бізнесу розробила 35 ініціатив – їх передадуть в Кабмін

Міжвідомча робоча група з розроблення плану антикризових ініціатив для підтримки малого і середнього визначила перелік 35 ініціатив - документ передадуть у Кабмін.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що із 35 ініціатив робоча група виокремила топ-10 пріоритетних.

"Всі ініціативи поділені на 4 головні блоки підтримки українського бізнесу. Це поліпшення доступу до ресурсів, доступ до ринків, дерегуляція та інфраструктура підтримки бізнесу.

Половина ініціатив з топ-10 належать до дерегуляційного блоку - це найшвидший та дієвий шлях допомогти бізнесу", - заявив заступник міністра економіки Дмитро Романович.

"Доступ до фінансів, доступність кредитування потребує такого інструменту, як державні портфельні гарантії. Їх запуск можливий після змін у бюджетний кодекс та бюджет України. Відповідні законопроекти доопрацьовуються Міністерством фінансів разом із профільним комітетом ВРУ та Мінекономіки", - додав він.

Економічна правда