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Ресторани та кафе зможуть повноцінно працювати не раніше 10 червня – МОЗ

Вівторок, 26 травня 2020, 10:55
 

Повноцінна робота ресторанів та кафе з відвідувачами у залах можлива буде після 10 червня, якщо епідемічна ситуація не погіршиться.  

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 травня

Деталі: На запитання, чому не можна повноцінно відкрити ресторани та кафе, якщо транспорт уже запустили, Степанов відповів, що у плані пом’якшення карантину на цьому етапі чітко прописано, яким закладам і в якому обсязі можливо працювати.

Пряма мова міністра: "Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива робота відкритих терас. Окрім того, робота "на виніс". Що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе – це можливо, починаючи з 10 червня.

Ми з розумінням ставимося до прохання наших підприємців щодо повноцінного відкриття, але те, що стосується епідеміологічної ситуації в Україні на сьогодні і тих заходів, які проводяться, вони не дозволяють повноцінного відкриття цих закладів".

Українська правда

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МОЗ карантин ресторани

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