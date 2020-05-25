Roshen судиться в ЄС з російською компанією через етикетку для цукерок "Ромашка"

Колаж: liga.net

Українська кондитерська корпорація Roshen та російська кондитерська компанія "Рот Фронт" сперечаються у Європейському суді щодо використання етикети для цукерок "Ромашка" із зображенням квітів ромашки.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що російська компанія хоче домогтися, щоб суд не дозволив корпорації Roshen зареєструвати віжуал для етикетки цукерок "Ромашка" українського виробництва, у якому використані квіти ромашки.

"У рішенні суду від 13 травня йдеться про те, що "Рот Фронт" просить Загальний суд ЄС скасувати рішення про відхилення свого заперечення, поданого у 2017 році проти європейської заявки корпорації Roshen на реєстрацію зовнішнього вигляду етикетки з графічними елементами у вигляді квітів ромашки в якості знака", - пише видання.

Відповідно до матеріалів справи, суперечка між "Рот Фронт" та Roshen почалась у 2017 році - тоді російська компанія подала опозицію проти європейської заявки від Roshen, яку та подала у 2016 році.

"Рот Фронт", зокрема, заявив, що заявка Roshen викличе плутанину у споживачів щодо виробника товару.

У липні 2018 року відділ опозиції задовольнив прохання "Рот Фронт" та відхилив заявку Roshen.

У вересні 2018 року Roshen оскаржила це рішення. А в листопаді 2018 року рішення відділу опозиції про відхилення заявки Roshen анулювали. Претензії "Рот Фронт" відхилили, заявивши, що зовнішня схожість двох знаків не висока, що виключає плутанину споживачів.

"У рішенні від 13 травня 2020 року суд постановив стягнути судові витрати компанії "Рот-Фронт" з Бюро інтелектуальної власності ЄС, корпорація Roshen свої судові витрати оплачує самостійно", - йдеться у повідомленні.