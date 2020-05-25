Продовольчо-зернова корпорація звинувачує екскерівника у мільйонних збитках, той спростовує

Колишнього в.о голови Державної продовольчо-зернової корпорації Саймона Чернявського звинувачують у неправомірному збільшенні розміру окладів і штату, що призвело до 5,9 мільйонів гривень збитків. Чернявський спростовує звинувачення.

Про це повідомляє сайт ДПЗКУ.

У корпорації зазначають, що с січня по квітень, Чернявський одноосібно, без згоди правління, приймав рішення про визначення штатного розпису корпорації. Неодноразово змінював розпис, чим збільшив розміри посадових окладів окремих працівників, а також додатково ввів 18 штатних посад.

"На даний момент, за моєю ініціативою розпочатий процес перевірок діяльності структурних підрозділів корпорації та її філій", – підкреслив новопризначений т.в.о ДПЗКУ Василь Коваленко.

Натомість, у коментарі Liga.net, екскерівник зазначає, що у його роботу з ДПЗКУ входило проведення аудиту компанії, виведення з кризи (зокрема, реструктуризація 1,5 млрд дол китайского кредиту).

"Для реалізації цих завдань з профільним міністерством - Мінекономіки - було погоджено залучення фахівців, що мають відповідний досвід, і ринкові умови оплати праці", - підкреслив він.

Чернявський пояснив, що відповідно до статуту держкорпорації розмір зарплати стверджує глава правління корпорації.Відповідний колективний договір був укладений і зареєстрований в Міністерстві соціальної політики.

При цьому нові посади до штатного розпису не вводилися, всі співробітники приймалися на існуючі в штатному розкладі позиції, підкреслив він.

Що стосується розміру заробітних плат, то, на думку Чернявського, вони ринкові, на рівні з заробітними платами в інших компаніях такого масштабу.

"Вони себе виправдали: тільки за рахунок проведення прозорого тендеру на послуги залізничних перевезень було зекономлено до 130 млн грн на транспортуванні поточних залишків зерна, ще близько 100 млн грн - за рахунок зупинки виплат за договорами страхування, укладеними за цінами, що значно перевищують ринкові ", - додав він.

Повідомляється, що корпорація закінчила службове розслідування і направила матеріали до правоохоронців. Ведеться досудове слідство.

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Економічна правда