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Частині Києва відновили гарячу воду після планових відключень

Понеділок, 25 травня 2020, 16:52
 

25 травня Київтеплоенерго згідно з графіком відновлює постачання гарячої води на Троєщині, Виноградарі, Воскресенці, Лісовому та Мінському масивах, Оболоні та Відрадному. Всього 2,6 тис. багатоповерхових будинків (20% житлового фонду Києва).

Про це повідомляє пресслужба установи.

Перший етап випробувань Київтеплоенерго почало одночасно з послабленням карантину  — 12 травня, під час випробувань усунули близько 300 пошкоджень.

"Станом на сьогодні ми випробували 25% магістральних тепломереж та 50% тепломереж квартальних котелень Києва. Роботи ведуться з дотриманням графіку, затвердженого КМДА", — повідомив директор структурного підрозділу "Київські теплові мережі" Київтеплоенерго Василь Деревицький.

Повідомляється, що до 5 червня гаряче водопостачання буде відключено на Солом’янці, Шулявці, Теремка, Осокорках та в центрі Києва.

Свій будинок можна перевірити на сайті Київтеплоенерго.

Економічна правда

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Київ теплокомуненерго

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