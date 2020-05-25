Частині Києва відновили гарячу воду після планових відключень
25 травня Київтеплоенерго згідно з графіком відновлює постачання гарячої води на Троєщині, Виноградарі, Воскресенці, Лісовому та Мінському масивах, Оболоні та Відрадному. Всього 2,6 тис. багатоповерхових будинків (20% житлового фонду Києва).
Про це повідомляє пресслужба установи.
Перший етап випробувань Київтеплоенерго почало одночасно з послабленням карантину — 12 травня, під час випробувань усунули близько 300 пошкоджень.
"Станом на сьогодні ми випробували 25% магістральних тепломереж та 50% тепломереж квартальних котелень Києва. Роботи ведуться з дотриманням графіку, затвердженого КМДА", — повідомив директор структурного підрозділу "Київські теплові мережі" Київтеплоенерго Василь Деревицький.
Повідомляється, що до 5 червня гаряче водопостачання буде відключено на Солом’янці, Шулявці, Теремка, Осокорках та в центрі Києва.
Свій будинок можна перевірити на сайті Київтеплоенерго.
Економічна правда
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