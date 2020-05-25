У Київському метрополітені розповіли, яких збитків зазнали за час карантину

За час перебування на карантині КП "Київський метрополітен" зазнав збитків на суму 600 мільйонів гривень.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила заступник директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

"Недоотримання доходу 600 млн грн. Водночас кошти на зарплату Київрада передбачила в повному обсязі", - сказала вона.

Нагадаємо:

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

Київський метрополітен у перший день роботи після карантину напівпорожній, тому що кияни свідомо поставились до свого здоров’я і до закликів міської влади користуватися громадським транспортом лише за нагальної потреби.