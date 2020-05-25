У Київському метрополітені розповіли, яких збитків зазнали за час карантину
Понеділок, 25 травня 2020, 15:56
За час перебування на карантині КП "Київський метрополітен" зазнав збитків на суму 600 мільйонів гривень.
Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила заступник директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.
"Недоотримання доходу 600 млн грн. Водночас кошти на зарплату Київрада передбачила в повному обсязі", - сказала вона.
Нагадаємо:
Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.
Київський метрополітен у перший день роботи після карантину напівпорожній, тому що кияни свідомо поставились до свого здоров’я і до закликів міської влади користуватися громадським транспортом лише за нагальної потреби.
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