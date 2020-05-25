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У Дніпрі відновили роботу метро

Понеділок, 25 травня 2020, 15:34
 

У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook

Пряма мова Філатова: "Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецбілети вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим і соціальна дистанція.

Метро запускаємо сьогодні (25 травня – ред.) о 15-00".

Деталі: За інформацією "Української правди" перші поїзди вже вийшли на рейси.

Передісторія:

17 березня у Дніпрі у зв’язку із введенням карантину закрили метро.

У понеділок 25 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

25 травня також запрацювало київське метро та харківське.

Українська правда

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метрополітен Дніпро

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