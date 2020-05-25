Літаки компанії "Антонов" виконують 100% стратегічних перевезень в інтересах НАТО — МЗС

100 відсотків стратегічних авіаперевезень в інтересах НАТО виконуються українськими важкими літаками авіакомпанії "Антонов".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник голови МЗС Єгор Божок.

"За останній час нам вдалося сформувати в НАТО такий рівень довіри до нас, що на сьогодні за фактом українські важкі літаки компанії "Антонов" виконують 100% стратегічних авіаперевезень в інтересах НАТО", - сказав Божок.

Заступник міністра закордонних справ нагадав, що свого часу Україна ділила цей контракт з РФ, і частка РФ у ньому була значно більшою.

"Проте поведінка Кремля і безпрецедентна агресія, розв'язана Москвою проти України, змінила ситуацію, тому РФ втратила довіру НАТО. Альянс постав перед ситуацією, коли таку важливу сферу, як стратегічні авіаперевезення, неможливо залишати під контролем агресора", - додав він.

"У цьому контексті ми почали роботу - я тоді ще керував Місією України при НАТО - про те, щоб повністю замінити українськими російські потужності в рамках проекту НАТО щодо стратегічних авіаперевезень. І нам це вдалося. На сьогоднішній день 100% цих перевезень забезпечуються українськими літаками.

І саме тому ви так багато чуєте і бачите, як українська "Мрія" і українські "Руслани" прилітають в Канаду, Польщу, Німеччину, Францію і т.д. Це є наслідком того, що свого часу ми досягли в нашому партнерстві з НАТО", - підкреслив Божок.

За його словами, якби в Україні було більше можливостей в сфері стратегічних авіаперевезень, вона могла б надати велику підтримку партнерам по НАТО.

У зв'язку з цим зараз вживаються заходи для відновлення будівництва в Україні не тільки важких літаків, але і середніх, і малих, сказав Божок.