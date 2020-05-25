Приватбанк на чверть зрізає ставки за всіма кредитними програмами для бізнесу

Приватбанк оголосив про суттєве зниження ставок за усіма кредитними програмами фінансування юросіб та підприємців, щоб допомогти українському бізнесу подолати наслідки карантину.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що антикризові умови фінансування підприємців діятимуть до кінця 2020 року.

"При цьому вперше за історію банку зниження кредитних ставок поширюється не лише на нові, а й на всі чинні кредитні угоди з бізнес-клієнтами. Нові умови фінансування впроваджуються автоматично, для кредитування за зниженими ставками підприємцям не треба заповнювати ніяких заяв чи відвідувати відділення банку", - йдеться у повідомленні.

"Безпрецедентне для українського ринку рішення Приватбанку про суттєве зниження кредитних ставок - це дієвий крок задля максимальної підтримки бізнесу, що потребує не розмов про кризу, а швидких нестандартних рішень та допомоги через пандемію коронавірусу та карантин.

Всі наші клієнти малого та середнього бізнесу зможуть отримати фінансування за зниженими ставками вже з 25 травня, а клієнтам, які вже користуються кредитними програмами банку, розмір кредитної ставки буде перераховано у бік зменшення автоматично", - заявив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл.

"Зниження вартості кредитних ресурсів впроваджується за всіма програмами підтримки малого бізнесу, як за інвестиційними кредитами, так й програмами лізингу та фінансування оборотних коштів, за винятком клієнтів, яким проведено кредитні канікули/реструктуризацію боргу, чи які мають або матимуть прострочену заборгованість", - пояснили у банку.

Економічна правда