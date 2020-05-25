Металургійний завод Ярославського вийшов із 7-ми місячного простою

Дніпровський металургійний завод групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського завершив ремонтні роботи і готується до запуску після 7-ми місячної паузи у роботі.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і рудника "Суха Балка" в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі $ 300 млн протягом найближчих 5 років.

Повідомляється, що після ремонту, на заводі поетапно запускають доменний, киснево-конвертерний і прокатні цехи.

ДМЗ пішов на модернізацію виробництва у жовтні 2019 го.

Економічна правда