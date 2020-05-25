Шмигаль допустив точкові зміни складу наглядових рад держкомпаній

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що допускає точкові зміни у складах наглядових рад державних компаній.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україні також варто знайти баланс щодо зарплат членів наглядових рад.

"Що насторожує мене як прем'єр-міністра? Це неринкові, завищені, в деяких випадках, заробітні плати членів наглядових рад, які ми вирівняли на час карантину. Надалі потрібно знайти правильний баланс.

Уцілому питання, чи повинні бути наглядові ради чи ні, для мене не є дискусійним - вони повинні бути, тому що дають деяку системність і стабільність в роботі підприємств", - підкреслив голова уряду.

"Питання - в якісному складі цих рад. Я майже по кожному підприємству розумію, де у нас проблеми в наглядових радах: десь не заповнений штат, десь є не зовсім відповідальне ставлення, десь люди не дуже професійні. Тому, швидше за за все, точкові зміни в наглядових радах будуть природно відбуватися", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Кабмін на час карантину обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.