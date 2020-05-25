Бізнес починає виходити з карантину: уже працюють 69% ресторанів

Український бізнес починає виходити з карантину - з квітня кількість активних вакансій збільшилась майже на 30%, а водії зараз їздять на 30% більше, ніж вони це робили до карантину.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що зараз на порталі Work.ua 31,9 тисяч активних вакансій, а до початку карантину було 54 тисячі вакансій.

Водночас по кількості новозареєстрованих ФОПів Україна майже повернулась до докарантинних показників - зареєструвалось 4 775 підприємців.

Щодо ресторанів, то зараз в Україні працює 69% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину.

А обіги громадського харчування відновлюються не так швидко - зараз вони повернулися лише до показника у 51%.

"Зараз водії їздять на 30% більше ніж вони це робили до карантину. Активність пішоходів майже відновилася на 90% по відношенню до докарантинних показників", - додали в Опендатабот.

Економічна правда