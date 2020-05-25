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Обсяги втрат держбюджету через надання податкових пільг постійно зростають

Понеділок, 25 травня 2020, 12:40
 

Лише за 2019 рік держбюджет втратив 33,5 млрд грн через надання податкових пільг бізнесу - останні три роки обсяг втрат державного і місцевого бюджетів через надання податкових пільг постійно зростає.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки з посиланням на дані ДПС.

"Під гаслом підтримки бізнесу підчас кризи народні депутати почали активно надавати бізнесу (або окремим галузям економіки) нові податкові пільги. Ця тенденція насторожує.

По-перше, тому, що останні три роки обсяг втрат державного та місцевих бюджетів через надання податкових пільг постійно зростає. Згідно з даними ДПС, що були надані на запит нашого Центру, втрати держбюджету від надання податкових пільг збільшились з 19,9 млрд грн у 2017 році до 33,5 млрд грн у 2019. Втрати місцевих бюджетів збільшились, відповідно, з 6,2 млрд грн до 9,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

"По-друге, звільняючи від оподаткування одних платників податків, держава або має знизити обсяг власних видатків на ту ж саму суму - або ж зібрати в бюджет "нестачу коштів" з інших платників податків. Іншими словами, за "щедрість" держави у підтримці одних додатково платитимуть інші платники податків", - пояснюють економісти.

 

Зазначається, що чим більшим є підприємство, яке отримує податкову пільгу, тим більшим є фактичний обсяг коштів, яке воно не сплачує у вигляді податків.

"Іншими словами, податкові пільги є регресивним методом бюджетної підтримки. І якщо уряд прагне підтримувати саме малий та середній бізнес, цей інструмент підтримки не є оптимальним", - додали в Центрі аналізу публічних фінансів.

Економічна правда

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бюджет бізнес податки Податкова

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