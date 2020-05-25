Facebook розповіла і показала, як буде виглядати віддалене робоче місце майбутнього
Компанія Facebook опублікувала статтю і відеоконцепт про те, як може в майбутньому виглядати віддалена робота.
Видання ain.ua виділило ключові особливості цього футурологічного бачення.
Динамічне віртуальне робоче середовище, побудоване на присутності користувача в соціальних мережах. Гаджети наступного покоління забезпечать людям нескінченні робочі середовища, з налаштованими віртуальними робочими екранами, дошками, та іншими інструментами для візуалізації. Такий VR дасть можливість проводити наради, як якщо б ви самі були присутні з колегами в офісі.
Множинні робочі екрани у VR, що налаштовуються: користувачі зможуть перемикатися між реальним і віртуальним світом в будь-який час. На такому робочому місці співробітник зможе працювати як жестами (з віртуальними екранами), так і більш звичайним способом, за допомогою клавіатури і миші.
У віртуальному робочому середовищі колеги зможуть спілкуватися за допомогою своїх аватарів: вони будуть точно передавати вирази обличчя.
Всі ці технологічні напрямки розвивають в самій компанії: Workplace, Portal, Oculus для бізнесу, Codec Avatars і інші.
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