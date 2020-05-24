За січень-квітень розмір страхових виплат постраждалим на виробництві збільшився на 12%

За січень-квітень середній розмір щомісячної страхової виплати для осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві, або мають професійні захворювання, або осіб, які мають на них право у разі смерті потерпілого, виріс на 11,7% та склав 3 657,75 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.

При цьому середній розмір щомісячної виплати для потерпілих на виробництвах вугільної галузі становить 5 003,34.

"Сьогодні в Україні майже 205,5 тисяч таких осіб і членів їх сімей, які кожного місяця отримують від Фонду виплати. 89,3 тисяч з них – потерпілі на виробництвах вугільної галузі та їх родини", - розповіли у фонді.

Впродовж чотирьох місяців 2020 року ФССУ направив 2,8 млрд на щомісячні страхові виплати потерпілим та їх родинам, з яких 1,6 млрд – на щомісячні виплати потерпілим шахтарям і членам їх сімей.

Видатки за цим напрямком зросли на 119,2 млн, або 4,4% порівняно з тим же періодом минулого року.

Економічна правда