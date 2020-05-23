Аргентина удев'яте оголосила дефолт

Аргентина опинилася у стані технічного дефолту, оскільки держава не виплатила кредиторам відсотки за держоблігаціями на 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє DW.

Мінекономіки Аргентини продовжило термін дії пропозиції про реструктуризацію зовнішнього боргу країни на суму 66 млрд дол з 21 травня до 2 червня.

Видання пише, що пропозиція включає списання близько двох третин виплат та трирічну відстрочку, в той час як кредитори готові лише на однорічний мораторій.

Міністр економіки Аргентини Мартін Гусман повідомив, що влада південноамериканської країни продовжує вести з кредиторами переговори про реструктуризацію

За словами міністра, "усі сторони за столом хочуть розв'язати" ситуацію. Гусман пояснив пропозицію тим, що за часів пандемії COVID-19 Аргентина не може направляти на купонні виплати за державними облігаціями 20 відсотків доходів державного бюджету.

Нагадаємо:

МВФ раніше назвав "неприйнятною" боргову суму Аргентини.

Загальний борг країни станом на кінець 2019 року складав близько 323 млрд доларів.