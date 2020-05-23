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"Мотор Січ" не буде виконувати внутрішні рейси до 31 травня та міжнародні до 14 червня

Субота, 23 травня 2020, 16:47
 

Авіакомпанія "Мотор Січ" оголосила про призупинення внутрішніх рейсів до 31 травня і міжнародних рейсів до 14 червня 2020 року.

Про це повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Компанія пояснює своє рішення "складною епідеміологічною обстановкою, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19".

Також в компанії зазначили, що пасажири, які мають авіаквитки на рейси авіакомпанії "Мотор Січ" із датою вильоту в цей період, можуть звернутися до контактного центру авіакомпанії або туристичного агентства, де придбали авіаквиток, для вирішення питань повернення коштів або перенесення вильоту на пізнішу дату.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Авіаперевезення планують відновити з 15 червня.

Економічна правда

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Мотор Січ авіаперевезення

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