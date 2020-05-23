Один з найбільших сервісів по прокату автомобілів Hertz збанкрутував
Субота, 23 травня 2020, 12:10
Компанія Hertz, яка є одним з найбільших сервісів прокату автомобілів оголосила про банкрутство.
Про це повідомляє CNN.
Компанія підкреслює, що має намір залишитися в бізнесі, а заява про банкрутство дозволить реструктуризувати борги. Також повідомляється, що Офіси Hertz продовжують працювати та обслуговувати клієнтів.
У заяві компанії підкреслюють, що вплив COVID-19 на подорожі та попит на оренду автомобілів виявився занадто різким, через що виручка впала.
CNN констатує, що банкрутство Hertz, ймовірно, найбільш резонансне в епоху COVID-19, оскільки з усіх великих збанкрутілих компаній, ніхто не займав такої частки ринку, як Hertz.
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