Через коронавірус НБУ змінить Стратегію розвитку фінсектору-2025

Національний банк з огляду на вплив пандемії коронавірусу на ключові показники, вирішив змінити Стратегію розвитку фінансового сектору-2025.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що минулого тижня представники Нацбанку зустрілися у Zoom із представниками Мінекономіки, Мінцифри, фінансовими регуляторами та представниками страхового бізнесу і фінтех-компаній.

"Обговорили хід виконання Стратегії, вплив коронавірусу на ключові показники, а також нові проєкти. Думаємо, як дати поштовх розвитку фінансового ринку та економіки", - йдеться у повідомленні.

За результатми зустрічі, зокрема, вирішили, що ринок страхування життя має отримати більше стимулів для розвитку.

"Зокрема, слід розглянути можливість передати страховикам функції, які зараз виконує Фонд соціального страхування. Це дасть змогу зберегти гарантії для робітників і водночас поліпшити якість надання їм послуг. Але й нагляд за страховиками слід поліпшити", - пояснили у Нацбанку.

"Кібербезпека - на часі. Необхідно приділити цьому питанню більше уваги в Cтратегії. Національний банк готовий очолити цей напрямок і працювати над впровадженням міжнародних стандартів кіберпезпеки у фінансовому секторі. Звісно, у діалозі з фінтех-компаніями.