Через коронавірус НБУ змінить Стратегію розвитку фінсектору-2025
Національний банк з огляду на вплив пандемії коронавірусу на ключові показники, вирішив змінити Стратегію розвитку фінансового сектору-2025.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
Зазначається, що минулого тижня представники Нацбанку зустрілися у Zoom із представниками Мінекономіки, Мінцифри, фінансовими регуляторами та представниками страхового бізнесу і фінтех-компаній.
"Обговорили хід виконання Стратегії, вплив коронавірусу на ключові показники, а також нові проєкти. Думаємо, як дати поштовх розвитку фінансового ринку та економіки", - йдеться у повідомленні.
За результатми зустрічі, зокрема, вирішили, що ринок страхування життя має отримати більше стимулів для розвитку.
"Зокрема, слід розглянути можливість передати страховикам функції, які зараз виконує Фонд соціального страхування. Це дасть змогу зберегти гарантії для робітників і водночас поліпшити якість надання їм послуг. Але й нагляд за страховиками слід поліпшити", - пояснили у Нацбанку.
"Кібербезпека - на часі. Необхідно приділити цьому питанню більше уваги в Cтратегії. Національний банк готовий очолити цей напрямок і працювати над впровадженням міжнародних стандартів кіберпезпеки у фінансовому секторі. Звісно, у діалозі з фінтех-компаніями.
Роботу над посиленням цифрової грамотності населення також треба врахувати у Стратегії і передбачити там нові проєкти. За цим напрямком Нацбанк буде активно співпрацювати з Мінцифрою. До речі, один такий спільний продукт вже маємо – освітній серіал "Цифрові гроші" (https://bit.ly/2ZtotV0) на порталі "Дія", - йдеться у повідомленні.
Нацбанк також пропонує скоординувати дії державних органів під час виконання Стратегії таким чином, щоб максимально наблизити український ринок фінансових послуг до отримання статусу внутрішнього ринку ЄС.
Також у НБУ вважають, що треба попрацювати над розвитком широкосмугового доступу до Інтернету для населення.
"Відкриті державні реєстри – це одне з безумовних досягнень останніх років. Їх треба розвивати і надалі. У Стратегії слід врахувати амбіційну ціль полегшити доступ до усіх реєстрів фінансового ринку, зокрема впровадивши обмін інформацією через API", - додали у регуляторі.
Усі напрацювання НБУ відправить на розгляд комітету з фінансового розвитку при Раді з фінансової стабільності, який затвердить їх і тоді офіційно додасть до Стратегії-2025.
Економічна правда
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