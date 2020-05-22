Мінінфраструктури готується до будівництва аеропорту в Мукачево
Міністерство інфраструктури заявляє, що готує проєкт будівництва аеропорту в Мукачево
Про це повідомив очільник відомства Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
"Зараз дуже важливо підтримувати і розвивати регіональні аеропорти. Адже на час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті. Тому ми, зокрема, готуємось до будівництва аеропорту в Мукачево
.Для розвитку авіаційної інфраструктури на Закарпатті, поява нового летовища є важливою", - повідомляє Криклій
Окрім цього міністр розповів, що реконструкція злітної смуги одеського аеропорту готова на 98%, а на миколаївському летовищі завершується монтаж аеронавігаційного обладнання
Економічна правда
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