Мінінфраструктури готується до будівництва аеропорту в Мукачево

Міністерство інфраструктури заявляє, що готує проєкт будівництва аеропорту в Мукачево

Про це повідомив очільник відомства Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Зараз дуже важливо підтримувати і розвивати регіональні аеропорти. Адже на час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті. Тому ми, зокрема, готуємось до будівництва аеропорту в Мукачево

.Для розвитку авіаційної інфраструктури на Закарпатті, поява нового летовища є важливою", - повідомляє Криклій

Окрім цього міністр розповів, що реконструкція злітної смуги одеського аеропорту готова на 98%, а на миколаївському летовищі завершується монтаж аеронавігаційного обладнання

Економічна правда