На найбільших "парковках" літаків у Європі закінчуються місця

Оперуюча найбільшими ємностями з тривалого зберігання літаків в Європі компанія Tarmac Aerosave заявила про те, що до червня більше 90% місць будуть зайняті.

Про це повідомляє avianews.com

В її розпорядженні 250 парковок в трьох аеропортах - Теруель в Іспанії, Тарб і Тулуза-Франказаль у Франції.

Якщо в квітні на всіх майданчиках знаходилися 170 літаків, в червні їх кількість збільшиться до 230-240. Серед них значна частка 4-рухових широкофюзеляжних авіалайнерів - Airbus A380, Boeing 747, Airbus A340, які авіакомпанії почали виводити з флоту найпершими через великі експлуатаційні витрати.

Також в Теруель припарковано два з трьох Boeing 777-200ER МАУ.

Для звільнення місця для зберігання Tarmac Aerosave прискорила процес утилізації старих літаків. Це дозволило збільшити доступні ємності на 25%. Також компанія відстрочила роботи з технічного обслуговування і переробці авіаційної техніки, які не потребують терміновості.

У Tarmac Aerosave очікують, що в подальшому авіалайнери на тривале зберігання почнуть надходити не тільки від авіакомпаній, а й від лізингових компаній.

При цьому з 100 літаків половина залишаться на зберіганні на рік або більш тривалий термін. У зв'язку з цим Tarmac Aerosave почала готувати нові площі для тривалої стоянки, які будуть готові до наступного червня.