НБУ відкриє дистанційний доступ до кредитного реєстру

При цьому, верифікація даних фізичної особи може здійснюватися за допомогою системи BankID НБУ або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
"Фізична особа може підписати заяву на отримання інформації з Кредитного реєстру, що подається в електронній формі, особистим КЕП, юридична особа – кваліфікованим електронним підписом свого керівника.
При цьому, заява на отримання інформації з Кредитного реєстру може надаватися і на паперових носіях", - пояснили в НБУ.
Водночас особа, яка отримує таку інформацію за дорученням, повинна додати до заяви копію документа, що підтверджує її повноваження.
Економічна правда