Торгові центри домовилися з Кличком про початок роботи з 27 травня

Міський голова Києва Віталій Кличко під час зустрічі з представниками Української ради торгових центрів (УРТЦ) в п'ятницю заявив про рішення київської влади відкрити торгові центри в столиці наступного тижня, ймовірно, 27 травня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на УРТЦ.

"На зустрічі обговорювалися питання епідеміологічної ситуації в Києві, важливості якнайшвидшого відкриття ТРЦ, залежності роботи ТРЦ від транспортної інфраструктури столиці, заходи безпеки. Кличко наголосив на важливості дотримання всіх санітарних рекомендацій і вимог для роботи ТРЦ і вказав на необхідність ретельної підготовки ТЦ до відкриттю", - повідомляють в УРТЦ.

Глава УРТЦ Максим Гаврюшин назвав таке рішення "важливим" і "правильним".

"Для торгових центрів цілком здійсненна норма в 10 кв. М загальної площі на 1 людину. Кількість людей в ТРЦ легко контролюється автоматичною системою підрахунку відвідувачів і охороною на кожному вході", - резюмували в УРТЦ.