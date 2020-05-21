Оператор ГТС закупить 0,5 мільярда кубометрів газу на "митний склад"
Четвер, 21 травня 2020, 16:50
Оператор ГТС України розпочав тендер на додаткову закупку 0,5 млрд кубічних метрів газу. Газ буде розміщено для зберігання в українських ПСГ в режимі "Митний склад".
Про це повідомляє Укртрансгаз
Генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон, запевнив, що цей тендер на закачку газу в режимі "Митний склад" дозволить компаніям-нерезидентам братив ньому участь без зобов’язання створювати місцеві дочірні компанії.
Відмічається, що іноземні компанії, які вводять газ у режимі "митного складу", не потребують митного оформлення протягом трьох років і звільнені від сплати податку на додану вартість.
Економічна правда
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