УЗ встановить нові ескалатори у вестибюлі вокзалу у Києві за 10 мільйонів

Укрзалізниця" планує найближчим часом підписати лізингову угоду на поставку і встановлення ескалаторів для вестибюля Центрального залізничного вокзалу Києва за 10 млн грн.

Про це заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

"Багато років ми чуємо нарікання на постійний вихід з ладу ескалатора на столичному вокзалі, але прийшов час покласти цьому край. Ми мали довгий процес пошуку найкращого варіанту вирішення пріоритетного для нас питання - забезпечення максимальної доступності приміщень вокзалу для пасажирів, але рішення знайдене й незабаром буде втілене", - сказав Юрик.

За його словами, при відборі спеціальна лізингова комісія УЗ керувалася низкою критеріїв. Серед них - ціна, обслуговування, дизайн та енергоефективність.

Зазначається, що найкращий проект та найвигідніші умови запропонував вітчизняний виробник - Крюківський вагонобудівний завод.

"Наразі на вокзалі функціонують ескалатори, розраховані для торгових центрів. На вокзалі обіг людей значно більший, тому КВСЗ будуть облаштовані так звані "тяжкі" ескалатори.

Вони значно більш зносостійкі та можуть витримувати великі навантаження. Вартість складе близько 10 млн грн", - розповіли в УЗ.

Економічна правда