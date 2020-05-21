У Кличка запитали, куди пішли гроші "на прибирання снігу": Київ заощадив тисячі тонн солі

Мер Києва Віталій Кличко каже, що з минулої зими місто зекономило понад 44,5 тисячі тон солі, і в наступному сезоні дорожники витратять значно менше коштів на закупівлю посипальних матеріалів.

Джерело: Очільник столиці під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Деталі: У Кличка зокрема поцікавилися, куди пішли 400 мільйонів гривень, які Київавтодор минулої зими передбачив на прибирання снігу. Зима ж була практично безсніжною.

Мер зауважив, що підготовка до осінньо-зимового періоду починається завчасно, на початку літа. І ніхто наперед не знає, якою буде зима – сніжною чи ні.

Кличко пояснює, що кожне столичне ШЕУ має план заготівлі посипальних матеріалів. І сіль закуповують протягом літа та осені. Минула зима була несніжною і, зрозуміло, що не всі запаси солі були використані. Вона зберігається в сховищах. І залишилася на наступну зиму.

Залишки солі в столичних ШЕУ складають понад 44,5 тисячі тон. Тому в наступному сезоні місто значно менше витратить коштів на закупівлю солі.

Також кошти, виділені "Київавтодору" в минулому сезоні, були спрямовані на зарплатню працівникам ШЕУ, придбання паливно-мастильних матеріалів.

Пряма мова: "Хоча снігу майже й не було, всі інші види дорожніх робіт комунальники виконували. Частину ж грошей направили на закупівлю та ремонт комунальної техніки. Вона – багатофункціональна. І чимало цих машин сьогодні задіяні у митті столичних вулиць".