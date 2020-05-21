Курс валют на 21 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,77 - 26,80 гривні;

Євро – 29,34 - 29,37 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,63 – 26,93 гривні. Євро купують по 28,92 гривні, продають по 29,44 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,75 - 26,94 гривні, євро - 29,02 - 29,23 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 21 травня на рівні 26,59 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,14 гривні за євро (на 20 травня - 29,02 гривні).

Економічна правда