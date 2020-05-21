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Кияни заборгували за постачання газу 255 мільйонів - КМДА

Четвер, 21 травня 2020, 10:47
 

Рівень заборгованості киян за постачання газу перед КиївГазЕнерджи становить 255 мільйонів гривень. Загалом за цю послугу не розрахувалися 625 тисяч споживачів.

Про це повідомила начальниця управління роботи з абонентами "Київгаз" Людмила Гребещук на пресбрифінгу.

Гребещук заявила, що рівень оплати за розподіл газу у Києві теж знизився у квітні. Споживачі розрахувалися за послуги "Київгаза" на 75%.

"Зниження може негативно вплинути на роботу підприємств, тому що оплата спрямовується на оплату аварійних бригад, ремонт та заміну ділянок газопроводу", - коментують у КМДА.

Також у КМДА повідомляють, що на період карантину на 1,5 рази збільшилась кількість онлайн оплат.

Економічна правда

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