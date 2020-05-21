АМКУ відкрив справу проти "яєчного" агрохолдингу Бахматюка

Антимонопольний комітет відкрив справу проти агрохолдингу Олега Бахматюка "Авангард" , який збільшив кількість філій, не отримавши дозволи від АМКУ. Йдеться по 10 порушень законодавства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

АМКУ встановив, що протягом двох років одна з компаній групи "Авангард" збільшила кількість філій за рахунок оренди (суборенди) птахофабрик у селах Київської, Черкаської, Харківської та Запорізької областей.

Після отримання активів у користування, "Авангард" розпочав на них виробництво курячих яєць.

Згідно з законодавством набуття контролю над більшістю з цих фабрик потребувало дозволу Антимонопольного комітету. Проте група Бахматюка за таким дозволом не зверталися, що вказує на ознаки порушення статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Зазначається, що АМКУ дізнався про ці факти, проводячи дослідження ринку яєць.

"Оскільки група компаній "Авангард" є одним з найпотужніших учасників цього ринку та найбільшим виробником сухих яєчних продуктів в Україні, Комітет має оцінити вплив виявлених транзакцій на конкуренцію", - йдеться у повдіомленні.

Зокрема, АМКУ встановить, яким чином виявлені концентрації вплинули на ринкові частки групи "Авангард" та чи не призвели вказані дії до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції.

Економічна правда