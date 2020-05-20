У 2019 році кількість IT-ФОПів зросла на 22%

Кількість IT-фахівців, зареєстрованих як фізособа-підприємець, у 2019 році зросла на 22% та становить 183 тисячі осіб.

Про це повідомляє видання DOU.UA з посиланням на дані Єдиного держреєстру юросіб.

У 2018 році IT-ФОПів було 154 тисячі - ріст спостерігався за усіма видами діяльності та в усіх регіонах України.

При цьому, загальна кількість усіх ФОПів в Україні збільшилась лише на 6%.

Зазначається, що найпопулярніший КВЕД - "Комп'ютерне програмування": його основним вказали майже 124 тисячі чоловік, також популярні "Консультування з питань інформатизації" (27 тисяч осіб) та "Обробка даних" (22 тисячі осіб).

У Києві і Київській області зареєстровано 30% від загальної кількості українських IT-ФОПів, без урахування тих програмістів, які переїхали до столиці, але не змінили місця реєстрації.

За 2019 рік кількість IT-ФОП в Києві та Київській області зросла майже на 11 тисяч осіб, далі у рейтингу Харківська область (+ 4 406 осіб), та Львівська область (+3 482).

Водночас частка жінок у IT-сегменті зростає повільно: другий рік лише на 1%. Зараз жінок серед IT-ФОПів приблизно 26% - у великих містах їх більше, ніж в маленьких, а у Львові їх частка досягає майже 30%.