Офіційний курс: гривня ослабла
Середа, 20 травня 2020, 20:00
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 21 травня на рівні 26,59 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,14 гривні за євро (на 20 травня - 29,02 гривні).
Нагадуємо:
20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,54 - 26,57 гривні за долар.
20 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.
Економічна правда
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