"Нова пошта" відкриє два відділення за кордоном

З 20 травня Nova Poshta Moldova відкриває в Кишиневі перші два відділення.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"6 років ми працюємо на ринку Молдови і вже зарекомендували себе перед нашими клієнтами як сервіс швидкої і зручної кур'єрської доставки по всій країні.

Зараз же хочемо надати ще одну можливість - отримувати і відправляти посилки в будь-який зручний час, не чекаючи приїзду кур'єра", - коментує СЕО Nova Poshta в Молдові Михайло Попович.

У планах компанії до кінця року розширити мережу відділень в Кишиневі, а при позитивному досвіді - масштабувати і в інші регіони країни.

Економічна правда