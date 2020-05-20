"Нова пошта" відкриє два відділення за кордоном
Середа, 20 травня 2020, 17:29
З 20 травня Nova Poshta Moldova відкриває в Кишиневі перші два відділення.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"6 років ми працюємо на ринку Молдови і вже зарекомендували себе перед нашими клієнтами як сервіс швидкої і зручної кур'єрської доставки по всій країні.
Зараз же хочемо надати ще одну можливість - отримувати і відправляти посилки в будь-який зручний час, не чекаючи приїзду кур'єра", - коментує СЕО Nova Poshta в Молдові Михайло Попович.
У планах компанії до кінця року розширити мережу відділень в Кишиневі, а при позитивному досвіді - масштабувати і в інші регіони країни.
Економічна правда
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